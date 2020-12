Tusentals demonstrerade mot valresultatet – Trump: ”Wow!”

I flera delstater demonstrerade Trumpfans under parollen ”Stop the steal” – stoppa stölden – vilket är frasen som presidenten och många av hans sympatisörer använt under tiden efter presidentvalet som de utan någon grund anklagar för att ha varit riggat.

I Washington D.C samlades ett stort antal människor på torget Freedom plaza och utanför Högsta domstolen.

På sin Twitter hyllar Donald Trump demonstranterna:

”Wow! Tusentals människor samlas i Washington D.C för ”Stop the steal”. Jag kände inte ens till det här, men jag kommer att träffa dem!”.

Lite senare flög presidenten över folksamlingen i helikopter varpå ett stort jubel bröt ut bland hans supportrar.

”Proud boys” deltog

New York Times rapporterar att medlemmar ur den högerextrema gruppen ”Proud boys” deltog i protesterna i huvudstaden och att de tillsammans med övriga deltagare skanderat ”four more years” – fyra år till.

Enligt CNN så har protesterna till största delen varit fredliga men mindre bråk har uppstått mellan Trumpanhängare och motdemonstranter i flera delstater. Enligt tv-kanalen så ska sex personer ha gripits i samband med protesterna i Washington D.C.

I delstaten Washington ska det dock enligt polisen ha skett ett upplopp där en person ska ha blivit skjuten, rapporterar New York Times. En person har enligt tidningen frihetsberövats, men skadeläget för den skjutna personen är oklart.