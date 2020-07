Tusentals såg Trump starta fjärde juli-festen

På fredagskvällen, lokal tid, samlades publiken tätt i en amfiteater vid nationalmonumentet där fyra historiskt viktiga presidenters huvuden – George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt och Abraham Lincoln – är skulpterade direkt i berget.

Kontroversiellt fyrverkeri

I sitt tal kritiserade Donald Trump de demonstranter som vill ta bort sydstatssymboler i USA, och hävdade att de försöker sudda ut landets historia. Demonstrationerna mot den etniska ojämlikheten i USA hotar grunden som landets politiska system är uppbyggt på, menar Trump.

– Den här vänsterkulturrevolutionen är skapad för att omkullkasta den amerikanska revolutionen, sade Trump.

– Våra barn får i skolan lära sig att hata sitt eget land.

Därefter följde ett gigantiskt fyrverkeri – kontroversiellt i sig, eftersom något sådant firande inte gjorts vid Mount Rushmore sedan 2009, på grund av de negativa miljöeffekter fyrverkerierna har.

Nytt rekord

Under de senaste tre veckorna har Trump anordnat tre offentliga evenemang som har dragit tusentals besökare, trots den pågående pandemin. I samband med fredagens tal framkom att Kimberly Guilfoyle, flickvän till presidentens son Donald Trump den yngre, testats positivt för covid-19. Hon var på plats i South Dakota, men har nu isolerats, rapporterar The New York Times. Presidentsonen har testats negativt, men isolerar sig också för säkerhets skull.

På fredagen noterade USA för tredje dagen i rad ett nytt dystert dygnsrekord över antalet nya coronasmittade i landet. Under det senaste dygnet registrerades drygt 57 600 fall, enligt Johns Hopkins-universitetet.

Själva nationaldagen, den 4 juli, firar presidenten på lördagen i huvudstaden Washington.