Två dödade av blixtnedslag i Finland

Det var under fredagskvällen efter 19-tiden (finsk tid) som en kvinna hittade sina två bröder döda på marken utanför deras sommarhus i den finska byn Juga.

Bröderna hade varit på väg ut för att värma upp sommarhusets bastu när deras syster hörde ett explosionsartat ljud. När hon kom ut i trädgården såg hon sina bröder ligga livlösa på marken och ringde ambulans.

Blixten leddes via träd

När polisen kom till platsen såg de att ett träd nära bröderna var skadat av blixten. De drog då slutsatsen att blixten har slagit ner i trädet och att elen färdats genom marken till där bröderna befann sig. Bröderna avled på en gång av elchocken.

Det har åskat rikligt under de två senaste dagarna i östra Finland. Meteorologer mätte upp till 27 000 bilxtnedslag under torsdagen och ungefär lika många under fredagen. Att människor dör av blixtnedslag är ovanligt. I Finland dör i snitt en person vartannat år till följd av blixten, enligt finska Yle.