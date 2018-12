UD: Inga uppgifter om eventuella skadade svenskar

Under söndagsförmiddagen hade UD inte fått in någon information om att några svenska medborgare drabbats av den tsunami som svept in över stränder i Sundasundet mellan Java och Sumatra i Indonesien strax före midnatt natten mot söndag, svensk tid.

Få svenskar tros befinna sig i området

Man bedömer att få om några svenskar finns i det berörda området.

– Vi brukar bli kontaktade av anhöriga som vet ifall någon befinner sig i området, men det har inte skett i det här fallet, säger Patric Nilsson till SVT.

– Men det är svårt att säga hur omfattande det här kommer att bli. Det är svårtillgängligt och tar tid med hjälparbete och identifiering. Vi kommer fortsätta följa det här, både från UD och ambassadens sida, säger Patric Nilsson.

Svenska ambassaden i Jakarta uppdaterar också om läget på sin hemsida.

”Risk för nya vulkanutbrott kvarstår och myndigheternas anvisningar är att ingen får vistas inom en radie av 2 kilometer från Krakatoas krater. Indonesiska myndigheter uppmanar också alla i området att inte vistas på stränderna vid Sundasundet, dvs delar av Lampung och Serang”, skriver ambassaden på sin hemsida.