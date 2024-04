Universitetsprotester i USA – många gripna

Israels pågående svar på attacken av terrorstämplade Hamas attack en sjunde oktober har orsakat en katastrofal humanitär situation i Gaza.

Studenter försöker pressa den amerikanska regeringen att stoppa de israeliska attackerna i Gaza, som har dödat över 34 000 palestinier, enligt den Hamaskontrollerade hälsodepartementet.

Studenterna kräver även att universiteten ska kapa alla ekonomiska band med Israel och med alla företag som stöttar Israels krigföring i Gaza.

Det har orsakat protester bland elever på flera universitet, bland annat prestigefyllda Columbia University, Yale och New York University. Många har satt upp otillåtna tält på campus i samband med demonstrationen.

Över 90 personer har gripits vid ett campus i Los Angeles.

Utanför häkten i Texas samlas runt 150 personer efter at ett 30-tal har gripits under demonstrationer där polisen gick in med hundratals man, hästar och batonger.

Uppmanade rektor att avgå

När representanthusets talman, republikanen Mike Johnson, gjorde ett besök vid Columbiauniversitetet på onsdagen uppmanade han universitetets hårt pressade rektor att avgå om hon inte kan få slut på ”kaoset”.

– Om det här inte snabbt lugnas ner och det blir stopp på hot och skrämsel så kan det vara dags att kalla in nationalgardet, sade Johnson.

En talesperson på universitetet uppger att det är rykten att universitetet har övervägt att kalla in nationalgardet.

Universitet över hela USA

Protesterna började vid Columbiauniversitetet förra veckan och har sedan spridit sig till andra universitet över hela USA.

På många håll har judiska studenter uttryckt oro över att befinna sig på universitetsområdet under demonstrationerna på grund av antisemitiska inslag.

Det finns inga uppgifter om några personskador.