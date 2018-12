Uppgift: Facebook lät företag läsa användares privata meddelanden

Facebook har under flera år erbjudit över 150 samarbetspartners, mestadels internetföretag, exklusiv tillgång till användares personliga information och struntat i att följa egna uppsatta integritetsiföreskrifter. Det visar handlingar daterade 2017 som har läckt till The New York Times.

Syftet från Facebook att dela med sig av informationen har varit att etablera långvariga samarbetspartners och säkerhetsställa ekonomisk tillväxt.

Insyn i privata meddelanden

Företag som Netflix, Spotify och Microsofts sökmotor Bing ska enligt uppgifter ha fått möjligheten att läsa privata meddelande som skickats mellan användare i chatverktyget messenger.

Facebook gav bland annat e-handelsjätten Amazon tillåtelse att hämta kontaktinformation från tillagda vänner. Nätportalen Yahoo fick möjligheten att titta på användares streamningar, det till trots att Facebook offentligt gått ut och sagt att den typen delningar stoppats flera år tidigare.

Inte kunnat missbrukas

Chefen för Facebooks säkerhetsinställningar Steve Satterfield säger i en skriftlig kommentar till CNN att samarbetspartners med tjänster som integreras med sina användares Facebookkonton inte har kunnat använda informationen för eget syfte.

Åtkomst till data från Facebooks 2,2 miljarder användare världen över har visat sig vara högt eftertraktat, och företag är villiga att betala enorma summor pengar för att ta del av informationen.

Facebook har senaste året skakats av en rad skandaler kopplat till hanteringen av sina användares personliga information. Tidigare i år avslöjades dataanalysföretaget Cambridge Analytica för att ha byggt verktyg på insamlad Facebookdata i syfte att påverka utgången i det amerikanska presidentvalet 2016.