Uppgift: Israel redo att samtal om gisslan igen

Det är nättidningen Axios som skriver att chefen för Israels underrättelsetjänst Mossad ska träffa Qatars premiärminister för att diskutera ett återupptagande av förhandlingarna. Uppgifterna sägs komma från ”två initierade källor”.

Om uppgifterna är korrekta innebär det en tvärvändning sedan i onsdags då israelisk tv rapporterade att regeringen satt stopp för för Mossadchefen David Barneas planer på att resa till Qatar för att träffa premiärministern, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

Dödades i Hamasfäste

Tidigare under fredagen meddelade Israels försvarsmakt IDF att tre unga män som lyckats rymma från Hamas, eller kanske lämnats kvar när milismännen omgrupperat, hade skjutits ihjäl i stadsdelen Shejaiya i Gaza stad – ett starkt Hamasfäste där också nio israeliska militärer dödades i ett koordinerat överfall för några dagar sedan.

Under kvällen deltog flera hundra demonstranter i en hastigt sammankallad protestaktion utanför försvarsdepartementet i Tel Aviv. De blockerade också den vältrafikerade vägkorsningen vid Kaplan Street, skriver The Times of Israel.

”Deras tid rinner ut! Ta hem dem nu”, ropade demonstranterna.

Drygt 130 kvar i Gazaremsan

Hamas släppte tidigare över 100 personer under en veckolång vapenvila, samtidigt som Israel frigav 240 palestinska fångar. Enligt Axios bröt uppgörelsen samman när Hamas vägrade att frige de kvarvarande kvinnorna med motiveringen att de är israeliska soldater.

Israel räknar med att drygt 130 av dem som rövades bort den 7 oktober fortfarande hålls kvar i Gazaremsan, men att ett 20-tal av dem är döda.