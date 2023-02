Uppgifter om ny rysk storoffensiv – experten skeptisk

Institute for the study of war (ISW) bygger sin slutsats bland annat på att Rysslands verksamhet i nordost trappats upp ordentligt längs med fronten som sträcker sig mellan Luhansks och Charkivs län. Minst tre stora styrkor ska ha riktats dit.

Men Jörgen Elfving är inte lika säker.

– Än så länge är min bild att det inte är några större anfallsrörelser, inte vad jag kan förstå några större terrängvinster av den ryska sidan. Det krävs för att tala om en stor offensiv, säger han.

Ukrainska försvarslinjer under press

Den senaste tiden har Ryssland ökat pressen längs delar av frontlinjen, något som också ISW lyfter i sin senaste rapport där man skriver att ”Ryska styrkor har återfått initiativet i Ukraina och har påbörjat sin nästa stora offensiv i Luhansk”.

Att Ryssland nu trycker på förvånar inte Elfving och menar att Putin inte kommer låta den årsdagen den 24 februari gå obemärkt förbi.

– Sannolikt känner han sig pressad att leverera en militär framgång för det ryska folket. Om det nu är den här offensiven vi talat om eller om man nöjer sig med att ta Bachmut, det återstår att se.

Enligt överstelöjtnant Peter Lidén har Ryssland inlett den vinteroffensiv som det länge ryktas om – och att det handlar om att förstärka ”eventuella framgångar” man kan få i tre områden: Vuhledar, Bachmut och Kreminna. Han är dock skeptisk till att denna mobilisering skulle få en avgörande effekt på krigsutgången och beskriver den ryska förmågan som ”gravt bristande”.

Hör hur läget ser ut för de ukrainska styrkorna i videon ovan.