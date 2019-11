Upprördhet i Japan – efter larm om kvinnligt glasögonförbud

Efter det uppmärksammade klackupproret #KuToo – nu är det återigen debatt i Japan om strikta klädkoder för kvinnor på arbetsplatser. Och den här gången handlar det om glasögon.

Japanska kvinnor inom flera olika branscher larmar om hur de förbjuds att bära glasögon på jobbet, något som japanska Business Insider uppmärksammat.

En kvinna som jobbar i informationsdisken i ett stort varuhus berättar för Business Insider att det är förbjudet att bära glasögon på hennes arbetsplats. Även en sjuksköterska som tidigare arbetade på en skönhetsklinik vittnar för tidningen om glasögonförbud på jobbet.

Matchade inte kimono

Nu skriver flera medier, däribland BBC News och Reuters, om hur kvinnor gör uppror under hashtaggen ”glasses are forbidden” på Twitter. Det var efter att den japanska tv-kanalen The Nippon TV network sände ett inslag om förbuden mot kvinnliga anställda på olika företag som hashtaggen började trenda, enligt flera medier.

I en tweet uppger en kvinna inom restaurangbranschen att hon blivit tillsagd att inte bära glasögon – då det såg ”oförskämt” ut och inte matchade med kimonon hon bar, skriver Reuters. Tweeten ska ha delats över 13 000 gånger.

En annan Twitter-användare uppger att hennes tidigare arbetsgivare sa att glasögon inte tilltalade deras kunder, rapporterar Bloomberg.

– Om reglerna bara förbjuder kvinnorna att bära glasögon så är det en diskriminering mot kvinnor, säger Kanae Doi, chef för Human Rights Watch i Japan, till Reuters.