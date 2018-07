USA-journalistiken har klarat Trump

Nyhetsjournalister är folkets fiende, påstår president Trump. Redan under valrörelsen slog han an tonen. På ett valmöte i Grand Rapids i Michigan i december 2015 sa han inför jublande supportrar:

– Jag hatar en del av de där människorna (nyhetsjournalisterna), jag hatar dem. Jag skulle aldrig döda dem, det skulle jag inte göra.

Trump anlade sedan en funderande pose uppe på scenen.

– Eller jag tror inte det, fortsatte han inför den vid det här laget extatiska publiken.

Fler än sex lögner om dagen

Jodi Enda har under lång tid bevakat Vita huset för såväl the Washington Post som för TV-kanalen CNN. Hon talar om hur snabbt journalistkåren vande sig vid påhoppen och Vita husets flagranta lögner.

– Människan är otrolig, säger Jodi Enda. Om någon för tre år sedan hade sagt att USA kommer att ha en president som talar om min yrkeskår i de här termerna hade jag trott att det var ett dåligt skämt, fortsätter hon.

Tidningen the Washington Post publicerade i maj i år en sammanställning av falska uttalanden presidenten gjort; från missledande information till rena lögner. Man kom fram till att Trump under sina 466 första dagar i Vita huset ljög eller kom med missledande information hela 3 001 gånger. Det ger vid handen att han talade osanning i snitt 6,45 gånger per dygn.

Bättre faktakoll nu

– Nyhetstonen är mer analyserande nu än förr, hävdar Jodi Enda. Det här är en president med en ovanlig relation till fakta. Det innebär att man som reporter måste faktakolla vad han säger mycket mer än med tidigare presidenter, fortsätter hon.

– När vi beskriver presidentens märkliga förhållande till sanningen kan det uppfattas som om vi hackar på honom och är partiska, säger Jodi Enda. Jag tycker inte att det är fallet, jag tänker att journalister bara försöker hitta sanningen.

Jodi Enda tycker att amerikansk kvalitetspress har klarat av utmaningen Trump förhållandevis väl:

– Presidentens nyckfullhet, hans ständiga attacker på journalister och hans tvivelaktiga relation till sanningen var förstås märkligt att förhålla sig till i början, men vi har reagerat på det genom att bli bättre och noggrannare eftersom vi ständigt har ögonen på oss.

Nyhetsmedierna besatta av Trump

Amerikanska nyhetsmedier är besatta av Donald Trump. Ingen tidigare president har på samma sätt varit den ständiga förstanyheten i amerikanska nyhetsmedier. Det anser Jodi Enda vara helt i sin ordning:

– Mannen har nyhetsvärde. Från hans tweets, till hans bombastiska utbrott och hans betydande policyförändingar. Det har nyhetsvärde!

Jag undrar om hon inte ser någon risk med att andra viktiga frågor får stå tillbaka och hamnar i medieskugga när Trump ges så mycket nyhetsplats. Den risken finns, enligt Jodi Enda, men hon ser inte hur nyhetsjournalisterna skulle agera i stället:

– Det är sant att vi journalister uppmärksammar den här presidenten mer eftersom han skapar så mycket nyheter, säger hon, och fortsätter:

– Det här är en president som arbetar för att riva upp så många beslut han kan från tidigare administrationer, från miljö till hälsovård och allt där emellan, och han river upp lagar som påverkar hela världen. Det kan vi inte ignorera.

Vita huset läcker som ett såll

Ett av skälen till varför amerikanska nyhetsmedier rapporterar så omfattande om presidenten är de många läckorna hos Trumps personal i Vita huset, berättar Jodi. Tack vare läckorna har nyhetsredaktionerna mycket mer information om president Trump än vad man haft om tidigare presidenter.

– Alla vet att det här Vita huset läcker som ett såll, säger hon. Det ger oss bättre insyn i hur presidenten fattar beslut, och det ger oss information som är bra att ha om spänningarna i Vita huset.

Presidenten tillgänglig

Dessutom beskriver Jodi Enda Trump som en president som faktiskt gör sig tillgänglig för medierna.

– Något som kanske förvånar många som inte jobbar som reportrar i Vita huset är att Trump trots sin retorik har varit mycket mer tillgänglig för reportrar än någon annan president i modern historia, berättar Jodi Enda.

– Han pratar mycket med reportrar, också utanför protokollet.

Donald Trump vann presidentvalet i november 2016, i en tid när nyhetskonsumenterna svek de etablerade medierna. Trumps seger vände den trenden. För alltsedan presidentvalet 2016 har ansedda tidningar som the New York Times och the Washington Post upplevt en kraftig ökning av antalet prenumeranter.

Pressfriheten viktig

– Vi har sett siffror över miljonen för både the New York Times och the Washington Post, både vad gäller digitala prenumerationer och avkastning, berättar Cameron French som forskar på amerikansk press.

Hans förklaring till uppgången är enkel:

– När nationen är splittrad vill människor ha mer nyheter att tala om vid middagsbordet, säger Cameron French.

Jodi Enda ser bekymrad ut när hon talar om presidentens retorik mot journalister.

– Trump säger som han gör om oss eftersom hans väljare kommer att belöna honom på valdagen, suckar hon, och fortsätter:

– Det här landet grundades på friheter, till exempel pressfrihet. Genom hela vår historia har det varit viktigt för journalister att kunna göra sitt jobb, det är ett av skälen till att demokrati fungerar. Utan fungerande nyhetsjournalistik får vi stora problem.