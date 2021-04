Här är dödstalen fortsatt höga – trots snabb vaccinering

Efter en snabb och utbredd vaccinering har antalet avlidna med covid-19 i Storbritannien och USA minskat i rask takt. Även i Sverige verkar vaccinstrategin leda till en märkbar minskning av dödsfallen.

Men det finns länder där vaccinationerna ännu inte fått samma gensvar.

I Ungern, Chile och Uruguay har siffrorna över antalet avlidna fortsatt att ligga på en hög nivå, trots en långt gången vaccinering.

Den 21 april hade Ungern bland det högsta dödstalet i världen med 23,7 döda per miljon invånare, baserat på genomsnittet av bekräftade dödsfall de senaste sju dagarna. I Uruguay var snittet 17,6 döda och i Chile 6 enligt statistiksajten Our world in data. Det kan jämföras med 2,1 i USA, 0.4 i Storbritannien och 2,3 i Sverige.

– Om man gör som i Sverige, att vaccinera de som riskerar att hamna på sjukhus och dö först, då kommer man trycka ned dödstalen. Men vaccinerar man sjukvårdspersonal först, eller för att bromsa spridningen i samhället så ser man inte samma effekt på dödstalen, säger Matti Sällberg.

Chile: Tre procent effektivt efter en dos

Gemensamt för de tre länderna är att en stor del av vaccineringen skett med det kinesiska Sinovac, ett vaccin vars effektivitet varit omtvistad.

I Chile, där över 40 procent av befolkningen fått minst en dos, har de allra flesta doserna varit från Sinovac. En studie vid Universidad de Chile visade att det kinesiska vaccinet hade en effektivitetsgrad på 56 procent efter två doser – och enbart 3 procent efter en dos.

– Det kinesiska vaccinet är lite långsammare på att få i gång immunförsvaret. Under en pandemi vill man ju att immunförsvaret ska braka igång som fort som möjligt. Om man tittar på mRNA- och virusvektorvaccinen ser de ut att ge ett 50-procentigt skydd redan efter en dos, säger Sällberg.

Erkänner själva låg skyddsnivå

Att vaccinet tar längre tid på sig att skapa antikroppar, samtidigt som restriktioner i länderna har börjat lättas upp och folk därefter slappnat av, ses av flera experter som en orsak till de stigande kurvorna.

Tidigare i april medgav Kina för första gången själva brister med vaccinets effekitvtet. Men Matti Sällberg är ändå övertygad om att vaccinet kommer att göra nytta i kampen mot viruset.

– Tekniken är välbeprövad, du kan ge det hur många gånger som helst och boosta immunförsvaret. Troligtvis kommer vi behöva vaccinera världens befolkning igen och igen de närmsta tre-fyra åren och det innebär att vi kommer behöva alla vaccin som godkänns, säger han.