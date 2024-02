Valerijs och Inas hem ockuperades av ryssar: ”Barbarer som invaderat”

För att ta sig till ett område som kontrolleras av Ukraina hade flyktingarna rest en lång väg – först via Krim, in i Ryssland och därefter in i Ukraina igen vid den enda gränsövergången som fortfarande är öppen mellan länderna.

Det är en tuff resa och det är inte en självklarhet att alla klarar av det.

– De var både förvirrade, trötta och rädda. De flesta var gamla och någon skadad. En del var mycket försiktiga i sina kommentarer medan andra talade öppet om vad de varit med om, säger SVT:s Bengt Norborg, på plats i Ukraina.

Vad riskerar de när de flyr?

– För det första riskerar de att förlora sina hem och kommer kanske aldrig att kunna återvända. En del grät i bussen eftersom det var så hemskt att lämna sina hem, säger Bengt Norborg.

Två av de som har bott i ett av de ryskockuperade områdena är Ina och hennes man Valerij. Ina berättar att hon har levt i skräck ända sedan allt började 2022.

– Det var hemskt redan från början, berättar hon för SVT:s korrespondent.