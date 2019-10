Under torsdagen meddelade USA:s vicepresident Mike Pence att ett eldupphör i Syrien förhandlats fram mellan USA och Turkiet. Vapenvilan skulle vara i 120 timmar och under den tiden skulle kurdiska trupper dra sig tillbaka från en så kallad säkerhetszon som sträcker sig från turkiska gränsen och 30 km in i Syrien.

Men mindre än ett dygn senare rapporterar Reuters utsända på plats vid gränsen att skottlossning, granateld och explosioner fortsatt i området kring Ras al-Ayn.

