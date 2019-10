Kritiken mot Trump fortsätter – trots förhandlingar om eldupphör

Den massiva kritiken mot Donald Trump efter att USA dragit tillbaka sina trupper ur norra Syrien – även inom det egna partiet – gjorde att han blev tvungen att agera. Men det eldupphör som förhandlats fram har inte fått kritikerna att tystna, vilket SVT:s korrespondent i USA, Carina Bergfeldt, berättade under torsdagskvällen.

– Kritikerna menar att Turkiet har fått allt de ville ha. De fick USA att förhandla bort kurderna – och svika en tidigare allierad. De fick också bort USA:s straffsanktioner, som infördes för att de anföll från första början, sa Bergfeldt då.

Turkarna själva förvånade

I SVT Morgonstudion berättar hon att även turkarna själva berättat hur lätt det var att få igenom det man ville i förhandlingarna.

– Det var flera turkiska förhandlare som talade anonymt med Washington Post och sa att de var förvånade över hur lätt det var att få igenom allt de ville.

”Etnisk rensning”

Carina Bergfeldt berättar också att president Trump kritiserats för uttalanden han har gjort efter vapenvilan.

– Trump målar upp en ganska harmlös bild av det som hänt. Det som fått mest uppmärksamhet är att han sagt att Turkiet ”had to have it cleaned out”. Bland annat den tidigare FN-ambassadören Samantha Power gick ut och sa att president Trump uppmanar till etnisk rensning.

”Ibland måste man låta dem slåss”

Men presidenten avfärdar all kritik. Efter uttalandet åkte han till Dallas för att hålla tal och där jämförde han det som skett med barn som bråkar i sandlådan.

– Han sa att ibland måste man låta dem slåss lite och sen dra isär dem.

Det fick bland annat USA:s tidigare sändebud i koalitionen mot IS, Brett McGurk, att reagera starkt.

– Han gick ut och kallade kommentaren obscen, säger Carina Bergfeldt.

McGurk har haft högt uppsatta säkerhetspositioner, inte bara inom Trumpadministrationen, utan även när George W Bush och Barack Obama var presidenter.

– Han sa att man kan inte säga så när man drivit 200 000 människor på flykt, när man har dödat flera hundra personer, när det verkar som att Turkiet har begått krigsbrott och man har släppt flera IS-krigare på fri fot, säger Bergfeldt.

”En skamfläck i amerikansk historia”

Men Trump fortsätter att avfärda kritiken.

– Även om folk, bland annat inom det egna partiet, säger att det han har gjort kommer vara en skamfläck i den amerikanska historien, så tycker inte president Trump det, säger Bergfeldt.