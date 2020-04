5 frågor om Trumps Sverigeutspel

1. Varför tar han upp Sverige?

Sverige har även i USA stuckit ut som ett land som hanterat pandemin på ett litet annorlunda sätt. Jag skulle säga att både presidentens och de flesta amerikaners bild av Sveriges hantering är några veckor gammal och därtill väldigt förenklad, men han tog upp Sverige efter att en reporter frågade vilka råd han skulle ge till utländska ledare som är emot social distansering. Han gav inte riktigt några råd men han sa att om USA inte hade infört strikta regler om social distansering, så hade han haft hundratusentals fler döda.

2. Varför angriper Trump WHO nu?



Trump har fått återkommande kritik för att han inte tog coronavirusets framfart på tillräckligt stort allvar tidigare. Han har själv försvarat sig med att han förbjöd resor till USA från Wuhan-regionen i Kina, men frågorna har fortsatt att komma. Här har Trump en möjlighet att hitta en sorts syndabock allteftersom de amerikanska dödstalen ökar. Han har även riktat kritik mot Kinas inledande hantering av virusutbrottet.



3. Hur tas dessa utspel emot av befolkningen i USA?

Inte jättemånga amerikaner bryr sig särskilt om när presidenten tar upp just Sverige, men Trumps dagliga presskonferenser den senaste tiden har gett honom ett oerhört stort genomslag – och hans popularitetssiffror har gjort ett litet hopp uppåt dom senaste veckorna. Jag hör många amerikaner som uppskattar att hela tiden bli uppdaterade på läget – men många är också trötta på att presidenten ibland kommit med osanningar och halvsanningar.



4. Hur har Trump lyckats hantera Coronakrisen?

Det är omöjligt att svara på redan nu – krisen är långt ifrån över. Men de republikanska väljarna tycks vara väldigt nöjda med hans hantering än så länge, han har uppbådat massor av skyddsutrustning till vården, respiratorer och fått igång ett räddningspaket för småföretagare tillsammans med kongressen. Kritikerna hävdar dock att hans inledande skepsis till coronaviruset lett till många amerikaners död.



5. Han har stöd för sin hantering av amerikanerna?

Som alltid både ja och nej. Stödet för honom ökar just nu, som det ofta gör för ledare under stora kriser. Men oron från många amerikaner just nu är att det Trump gjort hittills inte på långa vägar är nog. Det finns en rädsla för att intensivvårdsplatserna ska ta slut, för att skyddsutrustningen för vårdpersonal ska ta slut, och för att USA ska hamna i en långvarig ekonomisk svacka. Det sistnämnda är det som jag tror kommer ha störst påverkan när väljarna ska rösta kvar eller rösta bort honom i november.