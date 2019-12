Marie Fredrikssons död en världsnyhet

I Tyskland var Roxette ett av de mest populära banden under lång tid. I nätupplagan av Bild gav nyheten stora rubriker med Per Gessles instagramhälsning. I Tyskland och Österrike blev många fans besvikna när den planerade turnén 2016 fick ställas in på grund av Marie Fredrikssons sjukdom.

Rösta på favoritlåten

I tidningen Bunte får läsarna i dag rösta på sin favoritlåt med Roxette. It Must Have Been Love är den låt som får flest röster av de tyska läsarna. Många medier publicerar utförliga beskrivningar av Roxettes musikaliska framgångssaga med 75 miljoner sålda skivor i världen.

”Älskad stjärna”

Den brittiska tidningen The Sun kallar Marie Fredriksson för ”den mest älskade stjärnan”. I Storbritannien hade Roxette 19 låtar på topplistan, varav sex lyckades nå Top 10.

Sydney Morning Herald i Australien påminner om Roxettes popularitet redan på 1980-talet som efterföljare till Abba. Trots sjukdomen genomförde Marie Fredriksson och hennes band en utsåld turné genom Australien 2012 and 2014.

Stor exportartikel

Tv-bolaget CNN påminner om den superhit som låten ”The Look” blev i den romantiska filmen ”Pretty Woman” och beskriver Marie Fredrikssons erkända talang som liveartist under konserter runtom i USA. Med den låten lyckades de placera sig i toppen på amerikanska Billboardlistan. I Europa höll gruppens popularitet i sig längre än i USA och Roxette utnämndes till Sveriges främsta exportartikel efter Abba.