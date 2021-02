WHO:s grupp i Wuhan håller pressträff

WHO håller presskonferens i Kina

Världshälsoorganisationen WHO, som den senaste månaden har befunnit sig i Kina för att ta reda på coronavirusets ursprung, kommer att prata med medier under tisdagen.

"Den internationella grupp som arbetar med att utreda coronavirusets ursprung avslutar sin fyra veckor långa vistelse i Wuhan, Kina och kommer tillsammans med sina kinesiska kollegor att delta i en presskonferens," meddelar WHO, enligt nyhetsbyrån AFP.

13 experter har besökt Wuhan, laboratoriet och Huananmarknaden bland annat.