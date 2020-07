Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus varnar för att pandemin riskerar att förvärras. Foto: Fabrice Coffrini/AFP/TT, Fehim Demir/EPA/TT

WHO:s skarpa varning: Krisen riskerar bli allt värre

Under måndagen passerade coronapandemin över 13 miljoner smittade runtom i världen. Nu varnar Världshälsoorganisationen WHO för att smittan riskerar att förvärras.

– Alltför många länder är på väg i fel riktning trots att det här viruset är vår största fiende, sa WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus under ett virtuellt möte under måndagen.

Coronapandemin kan bli mycket värre om länder slutar följa de grundläggande försiktighetsåtgärderna, varnar Världshälsoorganisationen (WHO) på måndagen. Över 13 miljoner Samma dag passerade siffran för antalet smittade 13 miljoner. Enligt Reuters har antalet smittade ökat med en miljon de senaste fem dagarna. Antalet avlidna är mer än en halv miljon. WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus beskriver viruset som vår fortsatt största gemensamma fiende. Samtidigt som flera länder, särskilt i Europa och Asien, har fått kontroll på smittan, finns det länder med en mer negativ utveckling, poängterade han. ”Värre och värre och värre” Han varnar för att flera länder är på väg åt fel håll för att bekämpa smittan. – Om de grundläggande principerna inte följs kommer den här pandemin bara att gå åt ett håll, det kommer att bli värre och värre och värre. Men det behöver inte vara så, sa Tedros Adhanom Ghebreyesus under det virituella mötet från Genève. Han uppmanar också länder att anta strategier för att begränsa smittspridningen, enligt AP. Han påpekar att världen inte kommer att återgå till det normala inom överskådlig tid. – Det finns mycket att vara bekymrad över, sa Tedros Adhanom Ghebreyesus. FN varnar för hungernöd Samtidigt varnar FN för att pandemin riskerar att öka antalet personer i hungersnöd med så mycket som 130 miljoner. Detta enligt en årlig rapport som släpptes på måndagen. Enligt rapporter har antalet personer i hungersnöd ökat sedan 2014. Pandemin riskerar nu att ”intensifiera sårbarheten och bristerna i det globala livsmedelssystemet”, menar FN. Dela på Facebook Dela på Twitter

