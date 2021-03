Siitepölykausi käynnissä: Leppä kukkii tavallista runsaammin

Södertörnin korkeakoulun ympäristötieteiden professori Kari Lehtilän mukaan ilmaston lämpeneminen pidentää siitepölykausia:

– Esimerkiksi Etelä-Ruotsissa pähkinäpensas kukkii jo joulukuussa. Kevään tulo on aikaistunut kymmenessä vuodessa kahdesta neljään päivään.

Kokonaan siitepölytön kausi lyhenee, sillä siitepölykausi pitenee myös syksyllä ilmaston lämpenemisen myötä.

Uusia lajeja odotettavissa

– Marunatuoksukkia odotetaan Ruotsiin. Keski-Eurooppaan se on jo tullut, ja uusia heinäkasveja saattaa ilmestyä myös tänne, Kari Lehtilä toteaa.

Marunatuoksukki on yksivuotinen ruohovartinen pujoa muistuttava kasvi, joka on levinnyt haitaksi saakka monessa maanosassa. Marunatuoksukki on levinnyt Ruotsiin ja Suomeen linnunsiemenien mukana, mutta vielä se ei ehdi tuottamaan kasvukautensa aikana itämiskykyisiä siemeniä.