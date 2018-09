”Suomen erityisasemaa voi vahvistaa”

Neljän porvaripuolueen Allianssi tavoittelee hallitusasemaa, mutta vakuuttaa samalla, että ruotsidemokraattien kanssa ei tehdä yhteistyötä.

Allianssin tärkein tavoite ennen vaaleja on vahvistaa kuvaa neljän porvaripuolueen tiimistä, joka on valmis palaamaan hallitusvastuuseen neljän oppositiovuoden jälkeen.

Vaalitapaamisen aikana ei kuitenkaan puhuta sanallakaan lukkiutuneesta parlamentaarisesta tilanteesta, joka todennäköisesti jatkuu vaalien jälkeenkin. Jos blokkijako pysyy voimassa, ei Allianssi pääse valtaan ilman vähintäänkin passiivista tukea ruotsidemokraateilta.

Allianssi: Täällä ei käy kuten Suomessa

Suomessa neljä vuotta sitten perussuomalaiset nousivat vaalivoitolla hallitukseen saakka, mutta Allianssi vakuuttaa, että ruotsidemokraatit pysyvät paitsiossa.

– Keskustelemme hallitustyöstä niiden puolueiden kanssa, joiden arvot jaamme. Traditiot ovat erilaisia, Ruotsissa ei ole Suomen traditiota. Suomi hoitaa eduskuntaenemmistön tavallaan ja Ruotsi omallaan. Haluan muodostaa Allianssi-hallituksen, joka on suurin yhteinen hallitusvaihtoehto, Ulf Kristersson (M) sanoo.

Keskustan Annie Lööf muistuttaa ruotsidemokraattien taustasta.

– Ruotsidemokraatit polveutuu Valkoinen ylivalta- ja Bevara Sverige Svenskt -liikkeistä. Se on rasistinen, natsitaustainen puolue, joten keskustapuolue ei neuvottele eikä tee yhteistyötä SD:n kanssa.

”Suomen kielelle kuuluu erityisasema”

Vähemmistöpolitiikka ei ole se kysymys, jolla puolueet yrittävät kalastaa ääniä kampanjan loppusuoralla. Suomen kielen asema on kuitenkin puolueiden mielestä Ruotsissa vakiintunut ja voi myös edelleen vahvistua.

– Tuimme hallituksen kesällä ehdottamaa vähemmistöpolitiikan vahvistamista. On tärkeää lisätä viikkotuntien määrää, jos sitä on toivottu, niin, että suomea voidaan lukea tavallisen koulupäivän aikana. Ehdotus tulee voimaan vuodenvaihteessa. Tuemme sitä, Lööf toteaa.

– Sitä varten on politiikka, vaikka puutteita on yhä, mutta olemme yhtä mieltä siitä, että suomella tulee olla erityisasema. Ja lasten on saatava oppia ja ylläpitää suomea, ja myös muita vähemmistökieliä, Kristersson sanoo.