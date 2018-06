Almedalenin poliittinen viikko laajenee vuosi vuodelta

Almedalen-viikko on paisunut viidessätoista vuodessa moninkertaisesti. Vuonna 2003 poliittisella viikolla oli erilaisia tapahtumia noin sata kappaletta, tänä vuonna niitä järjestetään 4300. Viikon aikana eri järjestöt ja poliittiset puolueet hakevat asioilleen näkyvyyttä. Myös kansallisilla vähemmistöillä on tilaisuuksia. Osallistuminen viikolle on Torniolaaksolaisten liiton toiminnanjohtaja Maja Mellan mukaan tärkeää.

– On tärkeää, että me näymme tälläisissa tilaisuuksissa. Yritämme saada näkyvyyttä käyttämällä omia kontakteja, sosiaalisia medioita ja yhteistyökumppaneita, Maja Mella sanoo.

Uutiset raportoi Almedalenin viikolta ensi viikolla.