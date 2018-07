Almedalenin ympäristökuormitus puhuttaa osallistujia

Insinööritieteiden Akatemia tempaisi kestävän kehityksen kannanottonsa Almedalenissa ja valmisti aterioita päiväysvanhasta ruuasta. Taustalla on tieto siitä, että jokainen heittää Ruotsissa pois vuosittain noin 74 kiloa syötäväksi kelpaavaa ruokaa.

– Me haluamme näyttää, että ruuasta, josta päivät ovat menneet jo umpeen, voi ihan itse kokeilla, että tuntuuko tämä vanhalta ruualta. Jos se ei sitä ole, niin silloin sitä pitää käyttää. On paljon reseptejä, kuten pehmeistä banaaneista voi tehdä smoothia. Se ei ehkä banaanina enää maistu. Haluamme näyttää esimerkein, että on paljon mitä voi tehdä ruuasta, jota ihmiset intuitiivisesti heittävät pois. Mutta se on ihan hyvää ruokaa, ei tarvise heitää pois, Insinööritieteiden Akatemian toimitusjohtaja Tuula Teeri kuittaa.

Almedalenin osallistujat ovat tietoisia siitä, että tapahtuma itsessään on myös rasitus ympäristölle.

– On siinä tietenkin ristiriita. Meilläkin osa IVAn järejstäjistä tuli laivalla tänne. Lentoliikenteessä on mahdollisuuksi kehittää teknologiaa niin, että lentäminen on ympäristöystävällisempää. Ennen kuin ne on kehitetty niin täytyy kiinnittää huomiota siihen, että valitaan sellaisia kuljetusmuotoja, jotka eivät rasita ympäristöä niin paljon, mutta siinä emme ole vielä, Teeri pohtii.