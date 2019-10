Asko Sahlberg -kulttuuripalkinto Tukholman suomalaiselle kirjakaupalle

Otavan Kirjasäätiön lahjoittama palkintosumma 5000 euroa myönnettiin Tukholman Kirjakulttuurille – Kooperativet Sverigefinsk Bok och Kultur i Stockholm. Göteborgissa jaetun palkinnon takana on keväällä 2018 perustettu Asko Sahlberg -yhdistys.

Myös yleisö sai osallistua kulttuuripalkinnon jakoon ehdottamalla ja perustelemalla omaa suosikkiaan.

Palkintoraadin puheenjohtaja, kirjastonhoitaja Heli Henriksson Vasaran mukaan raati valitsi 28 yleisöehdotuksen perusteella kolme palkintoehdokasta.

Palkitun lisäksi raati nosti esille kirjailija Tiina Laitila Kälvemarkin ja hänen koko tuotantonsa sekä toimittaja-kirjailija Jaana Johanssonin, hänen esikoiskirjastaan Oliivinvihreä reppu. Hänen ansiokseen laskettiin myös kulttuurilehti Liekin monivuotinen päätoimittajuus.

Palkinnosta päättänyt kirjailija Asko Sahlberg perustelee valintaansa seuraavasti:

– Merkittävä osa elävää ruotsinsuomalaista kulttuuria on vähemmistömme kuvataiteen ja suomenkielisen kirjallisuuden levittäminen ja nähdyksi tekeminen Ruotsissa, ja näin ollen Tukholman suomalainen Kirjakauppa on meidän vähemmistökulttuurimme eturintamassa. Kirjakulttuurin toimintaan osallistuvien ihmisten aatteellinen työ on todella palkitsemisen arvoinen.

Palkinnon otti vastaan Kirjakulttuurin puheenjohtaja Seppo Poutanen.