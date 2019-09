Axevallan uusi rehtori: ”On hyvä aika panostaa ruotsinsuomalaisiin”

Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton omistaman Axevallan kansankorkeakoulun suomenkielinen toiminta on vähentynyt 80-luvulta, mutta nyt olisi rehtorin mielestä otollinen aika kehittämiselle.

– Ruotsinsuomalaisuus on vaiheessa, jossa meillä on vähemmistölaki ja kiinnostunut toinen ja kolmas sukupolvi. Nyt on hyvä aika ideoida päämiehen eli Ruotsinsuomalaisten keskusliiton kanssa, miten voimme edesauttaa esimerkiksi vähemmistölain toteutumista.

Rehtori muistuttaa, että opiston ruotsinkielinen osuus ei vähene, jos lisätään suomenkielistä osuutta, vaan ne voivat kehittyä molemmat rinnakkain.

Valtakunnallinen kohtauspaikka

Varsinkin uuteen vähemmistölakiin liittyvät koulutukset sekä koordinaattoreille että viranhaltijoille voisivat olla yksi Axevallan tulevaisuuden tärkeimmistä koulutussuunnista.

– On tärkeää, että vähemmistö itse saisi tietää oikeuksistaan ja viranomaiset velvollisuuksistaan. Tässä on avainasemassa hallintoalueiden koordinaattorit, heille olisi hienoa pystyä järjestämään koulutusta ja samalla luoda tästä kohtauspaikka erilaisille ruotsinsuomalaisille yhteisöille. Axevalla voi olla myös valtakunnallinen kokoontumispaikka.

Lapsille lisää leiritarjontaa

Myös lapsille ja perheille halutaan jatkossa tarjota lisää toimintaa. Axevallassa mietitään, miten suosittua ruotsinsuomalaisille lapsille järjestettävää leiritoimintaa voitaisiin tarjota kaikille sitä haluaville.