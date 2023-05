Bottenvikenin levy koottiin omista suomalaisista suosikeista

Kaikki alkoi kolmesta musiikintekijästä, jotka tahollaan alkoivat kääntää suomalaista musiikkia ruotsiksi. Kolmen vuoden yhteistyön hedelmät ovat nyt kerättävissä Bottenviken-nimellä kulkevan kolmikon uudella levyllä.

Love Antell, Mattias Brjökas ja Thella Johnson tulevat kaikki eri taustoista. Thella kasvoi Ruotsissa, suomenkielisessä perheessä ja musiikillisesti hänet löytää elektronisen musiikin parista. Mattias taas tulee Pohjanmaalta, suomenruotsalaisesta perheestä, ja hänet tunnetaan parhaiten ruotsinkielisestä popista, yhtyeestä Vasas flora och fauna. Love kasvoi Ruotsissa suomalaistaustaisessa, mutta ruotsinkielisessä perheessä – ja hänen musiikkiaan leimaa rock.

Omat suosikit käännettyinä

Levy koottiin nyyttikesti-periaatteella, eli jokainen sai tuoda pöytään haluamaansa. Mukaan on mahtunut Ismoa Alankoa, Värttinää, Samuli Putroa ja montaa muuta. Thellan sanojen mukaan he ovat toimineet kuraattoreina kokonaisuudelle, jossa on selvä Bottenviken-leima.

Thella Johnsonin mukaan haastavinta on ollut säilyttää käännöksessä alkuperäiskappaleen tunnelma. Monet kappaleet on myös jouduttu hylkäämään käännöstyön mahdottomuuden seurauksena. Loppuunviemistä odottaa yhä esimerkiksi Litku Klemetin ”Juna Kainuuseen”.

– Se oli yksi artisti, jonka halusimme mukaan tähän projektiin, mutta ei onnistuttu tällä kertaa.

Vaikka albumilta löytyvät kappaleet ovat jotkut jopa yli 20 vuotta vanhoja, voivat ne kuulostaa uudelta uudessa kielellisessä ja kulttuurisessa kontekstissa:

– Olen saanut joitakin reaktioita näihin ensimmäisiin sinkkuihin ruotsalaiskavereilta, jotka ovat sanoneet, että vitsi mitä kauniita sävellyksiä. Mä luulen, että siinä musiikissa on jotakin ei-tyypillistä ruotsalaispoppiin verrattuna. Kun tuo biisit esiin ruotsiksi ja nykypäivän tuotannolla, niin siinä syntyy kanssa jotakin, mitä ihmiset ovat vähän sillain ”mitä, mistä tämä tulee?”, Thella Johnson sanoo.

Bottenviken projektin sivutuotteena kolmikolta syntyi myös Sveriges Radio Finskan podcast Vi lyssnar på Finland, jossa Love, Thella ja Mattias käyvät läpi eri aikakauden suomalaisia musiikkiarteita.

Katso videolta otteita Bottenvikenin konsertista SVT:n Sverigefinnarnas dag-lähetyksestä Tukholman Suomen instituutista sekä lisää Thella Johnsonin ja Mattias Björkasin mietteitä.