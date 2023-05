Erityiskouluissa huutava pula pätevistä opettajista – samalla kun oppilasmäärä kasvaa

Tukholmassa pätevyystilanne on vain hieman muuta maata parempi. Kouluviraston mukaan 14,8 prosenttia Tukholman erityisperuskoulujen opettajista on päteviä. Kaupungin omien laskelmien mukaan luku on 25 prosenttia.

Erityisperuskoulujen oppilasmäärä Tukholmassa on yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Lee Orberson, Tukholman peruskoulutoimen johtaja, sanoo että pätevän henkilökunnan rekrytointi erityiskouluihin on priorisoitu kysymys, ja kaupungin koulutushallinto työskentelee tilanteen parantamiseksi.

Aidosti kiinnostunut

– Meidän täytyy saada useammat haluamaan työskennellä tämän oppilasryhmän kanssa ja kouluttautumaan eritysopettajaksi. Monet ovat ryhtyneet opettajiksi kiinnostuksesta oppiaineeseensa ja vaikka erityiskoulussa korostetaan oppimista, siellä harjoitellaan myös monia muita valmiuksia. Täytyy olla aidosti kiinnostunut näistä oppilaista, ja haluta työskennellä heidän kanssaan. Kaikki opettajat eivät halua sitä, Orberson toteaa.

