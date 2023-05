Erityiskoulun opettaja: ”Tässä työssä on niin paljon iloa”

– Erityiskoulun oppilaiden kognitiivinen ikä on 0-12 vuotiaan tasolla, ja siksi on hyvä että opettaja on perehtynyt nuorempien lasten kehitykseen. En usko, että kaikki esikoulunopettajaksi opiskelevat ovat tietoisia tästä mahdollisuudesta, joten siitä pitäisi tiedottaa enemmän. Luulen, että monet viihtyisivät.

Matalampi status ja matalampi palkka?

Nilsson Nordfors arvelee, että erityiskoulussa työskentelemisellä on matalampi status verrattuna erityisopettajan virkaan tavallisessa peruskoulussa, ja se voi vaikuttaa siihen, että koulutetut erityisopettajat eivät hakeudu sinne.

Hänellä on myös se käsitys, että erityisopettajien palkat tavallisissa peruskouluissa ovat paremmat kuin erityiskouluissa, ja että taloudelliset näkökulmat toki vaikuttavat siihen, keitä erityiskouluihin palkataan.

– Sen kyllä huomaa, että erityiskoulussa on vähän erityisopettajia, ja meistä monet ovat jäämässä eläkkeelle viiden vuoden sisällä, joten uusia todella tarvitaan. Mielestäni on kamalaa, että tilanne on tällainen, sanoo Nilsson Nordfors.