Girjas voitti 10 vuotta kestäneen oikeudenkäynnin

Girjasin poronhoitokylä on voittanut Ruotsin valtiota vastaan käymänsä oikeudenkäynnin. Korkein oikeus päätti torstaina, että Girjasin poronhoitokylällä on yksinoikeus päättää, miten metsästystä ja kalastusta harjoitetaan kylän alueella. Tuomio on ennakkotapaus ja sen odotetaan vaikuttavan myös muiden poronhoitokylien juridiseen asemaan.

Girjasin poronhoitokylä haastoi Ruotsin valtion 10 vuotta sitten oikeuteen, sillä se halusi yksinoikeuden päättää pienriistan metsästyksestä ja kalastuksesta omalla alueellaan. Girjas vetosi niin kutsuttuun ikimuistoiseen nautintaoikeuteen. Käräjäoikeus oli samoilla linjoilla ja päätti, että Girjasilla on yksinoikeus. Girjasin maat omistava valtio kuitenkin riitautti tuomion ja muutamaa vuotta myöhemmin hovioikeus päätti, että Girjasin poronhoitokylä ja valtio jakavat oikeuden. Pitkä oikeusprosessi päättyi Sekä valtio että Girjas valittivat tuomiosta ja asia siirtyi korkeimman oikeuden päätettäväksi. Nyt julkistettu tuomio palauttaa tilanteen samaksi, mihin tultiin käräjäoikeuden päätöksellä kymmenen vuotta sitten. Girjasin poronhoitokylällä on yksinoikeus päättää, miten heidän alueellaan metsästetään pienriistaa ja kalastetaan. Girjas on ennakkotapaus Koska kyseessä on Korkeimman oikeuden päätös, se toimii ennakkotapauksena. Se, miten asia koskettaa muita poronhoitokyliä Ruotsin puolisella Saamenmaalla on vielä epäselvää. Maaseutuministeri Jennie Nilssonin mukaan hallituksen kanslia analysoi tuomiota parhaillaan. Nilsson lupaa palata asiaan, kun analyysi on valmis. Ruotsissa on 51 poronhoitokylää. Dela Dela

