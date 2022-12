Analyysi: ”Hallituksen hapuileva alku heijastuu kannatuslukuihin”

Hallitusvallan menettänyt sosiaalidemokraatit on selvästi nostanut kannatustaan oppositiossa, selviää tuoreesta tilastollisen keskustoimiston mittauksesta. Puolue saa SCB:n kyselyssä 34,6 prosenttia, mikä on 4,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vaaleissa. Eniten menettää ruotsidemokraatit, laskua on runsaan kahden prosenttiyksikön verran.