”IS-naisia yhdistää rikkinäinen perhetausta ja identiteetin häilyvyys”

– IS tarjoaa pikaideologian, joka on äärimmäinen ja väkivaltainen, mutta toisaalta se vastaa kaikkiin kysymyksiin, tarjoaa selvän paikan maailmassa ja yhteiskunnassa, jossa nämä naiset eivät sitä muuten ole löytäneet, toimittaja Annastiina Heikkilä toteaa.

Bibistä Burkiniin -kirjassaan Pariisissa asuva toimittaja Annastiina Heikkilä on haastatellut tutkijoita siitä, miksi keskiluokkalaiset ja alempaa keskiluokkaa olevat ranskalaisnaiset ovat liittyneet IS-terroristijärjestöön.

Modernin länsimaisen yhteiskunnan antiteesi

Heikkilän mukaan jihadismi on modernin länsimaisen yhteiskunnan antiteesi. IS tarjoaa myyteillä paisutellun, mutta yksinkertaisen todellisuuden, jossa naisella on rajattu, mutta selkeä paikkansa.

Naisille luvataan aviomies, seikkailuja ja sisarellisia yhteisöjä sekä mahdollisuus olla mukana luomassa uutta, länsimaiset arvot hylkäävää yhteiskuntaa.

Moni kokee ulkopuolisuutta

Heikkilän mukaan moni on valmis hylkäämän länsimaiset arvot, sillä kulttuurisen identiteetin ja oman paikan löytäminen ranskalaisessa yhteiskunnassa on nuorille yhä vaikeaa.

– Ranskalle yksi erityispiirre on musliminaisiin liittyvät ennakkoluulot, kuten huivihysteria. Naisten päähuiveihin suhtaudutaan välillä jopa hysteerisen kielteisesti. Siitä tulee taas monelle nuorelle olo, että ranskalainen yhteiskunta ei hyväksy minua, mutta sitten taas IS hyväksyy täysin. Tämä yhdistettynä häilyvään persoonallisuuteen ja hankaliin kotioloihin on jo omiaan luomaan propagandalle alttiin maaperän.

Paluuseen suhtaudutaan ristiriitaisin tuntein

Heikkilän mukaan Ranskassa maahan palanneiden jihadistinaisten paluu on otettu vastaan ristiriitaisin tuntein. Viime vuosina asenne on kuitenkin tiukentunut.

– Deradikalisoituminen on vaikeaa, mutta mahdollista. Moni haastattelemani tutkija oli sitä mieltä, että näiden naisten kohdalla paluu arkeen on helpompaa, koska lähtemisen syyt ovat olleet hieman erilaiset kuin esimerkiksi nuorien poikien.