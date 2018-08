Juha Patronen palaa taiteellisille juurilleen sateenkaaren väreissä

– Olen parinkymmenen vuoden ajan panostanut maalaamiseen ja veistämiseen. Nyt tunnen että haluan palata sinne mistä luovuuteni alunperin alkoi, eli vaatteisiin ja ompeluun, Juha Patronen selittää ja suoristaa mallinuken ylle pukemaansa isotäpläistä mustaa takkia.

Nahkakoruja

Täplät ja pallot ovat ominaisia Juhan luomuksille. Viereisen nuken kaulusta koristaa lankapalloista sommiteltu suuri kaulahuivi. Parin muun nuken kauloista riippuu pallorykelmän näköisiä nahasta leikattuja koruja.

– Näistä nahkakoruista olen erityisen ylpeä, Juha myhäilee tyytyväisenä.

Paikka on Göteborgin kaupunginkirjaston näyttelysali, jossa jo kymmenettä kertaa järjestetään virallinen pride-taidenäyttely. Juhan lisäksi paikan päällä on yksitoista muuta taiteilijaa, muun muassa turkulainen valokuvaaja ja kuvataideterapeutti Marjukka Irni, jonka kuvissa aiheena on seksuaalivähemmistöt ja ikääntyminen.

HBTQ-näkyvyys provosoi vielä

Göteborgin vuotuinen West Pride on tänä vuonna myös Europride, seksuaalista tasavertaisuutta esille tuova kansainvälinen festivaali. Europride 2018 pyörähti käyntiin Tukholman Priden yhteydessä elokuun alussa ja jatkuu siis nyt Göteborgissa tämän viikon, aina sunnuntaihin asti.

Juha Patrosen mielestä Europridella on tärkeä tehtävä.

– Täällä meidän maissa on totta kai tapahtunut paljon – lakeja on muutettu, asenteet ovat avartuneet. Kuitenkin voin joskus kokea että ilmapiiri on jopa kärjistyneempi kuin 90-luvulla. Vielä enemmän jos katsoo vaikkapa Unkarin ja Puolan kehitystä, Juha pohtii.

– Ehkä se johtuu siitä että me HBTQ-henkilöt olemme näkyvämpiä nykyään. Otamme tilaa yhteisössä. Se vaikuttaa vieläkin provosoivan joitain tahoja.

Lähiöt ovat mukana

Juha Patrosen mielestä hienoin asia Europridessa on että se levittäytyy koko kaupunkiin. Hän itsekin asuu Biskopsgårdenin lähiössä.

– Ohjelmaa järjestetään esimerkiksi Bergsjössä, Biskopsgårdenissa ja Angeredissa. On todella tärkeää että tämä tapahtuma ei pelkästään ole mikään keskikaupungin eliittijuttu, hän painottaa.

Juuret Karjalan Korpiselällä

Näyttelyssä esillä olevat vaatekappaleet ovat vasta alkusoitto, Juha touhuaa. Suunnitteilla on mittava mallisto. Hän uskoo että oma intohimo vaatteisiin ja käsityöhön on tullut veressä. Isän puolelta perhe on kotoisin Raja-Karjalan Korpiselältä.

– Isoisän isä oli räätäli ja myös isoäiti oli käsityöläinen. Luulen että sieltä se on tullut. Mutta minä olen ainoa lastenlapsista joka on lähtenyt tälle polulle, Juha nauraa.