Kiinnostus metsäsuomalaisuuteen noussut viime vuosina: DNA-testit ja digitieto helpottavat

Videolla metsäsuomalaistutkijat Birger Nesholen ja Maud Wedin kertovat, miksi kiinnostus omiin juuriin on kasvanut. Foto: SVT

Sukututkimuksen ja DNA-testien herättämää kiinnostusta metsäsuomalaisiin juuriin on tänä päivänä helppo täydentää internetin kautta. Tutkimustietoa on runsaasti saatavilla, ja se on lisännyt kiinnostusta juurien etsintään.