Koronatilanne Suomessa ja Ruotsissa nyt selvästi valoisampi

Tehohoidon synkimmät luvut nähtiin Ruotsissa huhti–toukokuussa, ja noina viikkoina Covid19-virus johti monen kuolemaan. Sittemmin kehitys on ollut myönteistä, ja tehohoidon tarve on voimakkaasti vähentynyt. Suomessa pandemian nousu pysähtyi jo keväällä, ja siellä jäätiin kauas Ruotsin luvuista.

Vähemmän tartuntoja

Koronatilanteen myönteinen kehitys on näkynyt myös todetuissa tartunnoissa. Kun testaus lisääntyi kesällä Ruotsissa, tapausmäärät nousivat, mutta viime kuukausina Ruotsi on tullut entistä lähemmäs Suomen tasoa.

Todettuja tartuntoja on ollut Ruotsissa viime aikoina noin 25 sataatuhatta asukasta kohti. Suomessa raja matkustusrajoitusten purkuun on kymmenen paikkeilla.

Alueellisia eroja

Tartuntoja on ollut viime aikoina suhteellisesti enemmän Etelä-Ruotsissa. Esimerkiksi pohjoisempana on nyt alueita, joissa tautitilanne on rauhallisempi.

Suomessa todettuja tartuntoja on noin 7 sataatuhatta kohti. Alueellisesti tautitilanne voi elää, ja siksi Etelä-Suomen lisäksi luvuista erottuu nyt esimerkiksi Kainuu.

Katso video, jossa kommentit professori Jan Albertilta ja Kansanterveysviraston osastopäällikkö Karin Tegmark Wiselliltä sekä poimintoja alueiden tilanteesta.