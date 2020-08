Vahva kruunu tekee tuontitavaroista edullisempia

Ruotsin kruunu on todellakin kohentunut suhteessa euroon ja Yhdysvaltain dollariin. Kruunu notkahti alimmilleen maaliskuussa pandemian puhjettua, mutta loppukesästä valuutta on elpynyt. Joskin 2010-luvun vahvimmat lukemat ovat edelleen kaukana.

Ohjauskorko pitkään miinuksella

Kruunun vahvistumisen taustalla on muun muassa se, miten eri maiden keskuspankkien ohjauskorot ovat lähentyneet toisiaan.

– Elettiin pitkä jakso, jolloin Ruotsin keskuspankin ohjauskorko oli merkittävästi nollan alapuolella samaan aikaan, kun muissa maissa ohjauskorot olivat plussan puolella. Tämä oli kruunun kannalta myrkyllinen ympäristö, ja se piti kruunun heikkona, SEB:n päästrategi Jussi Hiljanen selvittää.

Pandemian myötä useissa maissa keskuspankit ovat painaneet korot nollan tuntumaan, jolloin korkoero esimerkiksi Ruotsin ja Yhdysvaltain välillä on pienentynyt.

– Tämä on keskeinen tekijä, mikä on vahvistanut kruunua ja vaikuttanut siihen, että valuuttariskiltä suojautuminen on tullut ruotsalaisille yrityksille halvemmaksi. Tämä puolestaan lisää kruunun kysyntää, mikä sekin vahvistaa kruunua, Hiljanen lisää.

Kun kruunuja käyttävä yritys suojautuu valuuttariskiltä, se yleensä sopii pankin kanssa etukäteen dollarikurssin ja valuutan määrän tietylle vaihtopäivälle.

Valuuttakurssit kiinnostavat

Asiantuntijoiden lisäksi kruunun kehitys kiinnostaa myös kuluttajia. Uutisvideolla mielipiteensä kruunun kurssista kertovat Inger Nordin, Åsa Hägglund, Carl Johan Carlberg, Rosel Berggren ja Niclas Jacobson Tukholmasta sekä Irene Reijonen Boråsista.

Videolla myös päästrategi Jussi Hiljasen arvio pankin näkökulmasta, miten valuuttakurssit kehittyvät jatkossa.