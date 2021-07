Lääkärin saa valita vapaasti, mutta rasismi on rumaa

Toivanen korostaa, että syrjintään ei saisi syyllistyä.

– Rasismihan on tietysti raskas rikos, mikäli ihonväri, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen tai jokin vastaava kriteeri on todistettavasti aiheuttanut väheksyntää, kun ihminen haluaa valita omalääkärinsä tai oman hammaslääkärinsä.

Hän kuitenkin muistuttaa, että Ruotsin terveydenhoitojärjestelmä perustuu vapaaseen valintaan.

– Se on ehdoton asia Ruotsissa, että on itsemääräämisoikeus. Jokainen periaatteessa saa itse valita sen oman lääkärin, jonka haluaa, ja jopa etnisyyden perusteella, jos tällä lääkärillä on listassa tilaa. Mutta jos siihen tulee rasismia mukaan, niin silloin se on kyllä rumaa, hän linjaa.

Toivanen on toiminut lääkärinä niin Ruotsissa kuin Suomessakin ja useilla paikkakunnilla. Omalla kohdallaan hän ei ole törmännyt ennakkoluuloihin. Tai ainakaan suomalaiseen nimeen ja äidinkieleen liittyvää vieroksuntaa ei ole tullut hänen tietoonsa.

– En minä tiedä, onko joku sanonut että mieluummin ei menisi suomalaisnimisen vastaanotolle. Sitä minä en tiedä. Mutta olen kokenut kuitenkin, että olen saanut hyvät kontaktit niihin potilaisiin, joita minulla on ollut. He ovat pitäneet siitä, että osaan suomea ja meänkieltäkin.

Toivanen ottaa vastaan potilaita myös espanjaksi. Siillekin taidolle on riittänyt kysyntää.