Lääketieteen tohtori Miia Kivipelto Vuoden ruotsinsuomalainen nainen

Ruotsinsuomalaisten liike- ja virkanaisten Tukholman yhdistys Rusuvilina on vuodesta 1998 lähtien jakanut kunniamaininnan Vuoden ruotsinsuomalainen nainen.

Vuonna 2020 kunniamaininnan saa lääketieteen tohtori Miia Kivipelto, joka toimii geriatrian epidemilogian professorina Karoliinisessa Instituutissa.

Rusuvilina-yhdistys perustelee valintaa seuraavasti:

Miia Kivipelto on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu muistisairauksien tutkija, jolla on takanaan mittava tutkimustyö sekä useita kansainvälisiä julkaisuja ja palkintoja. Kivipelto on tutkimusalansa ja erikoisosaamisensa puolesta ajankohtainen sellaisten kysymysten äärellä, jotka koskettavat suurta osaa väestöä, ja tämän vuoksi hän on oivallinen valinta Vuoden 2020 ruotsinsuomalaiseksi naiseksi.