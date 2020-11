Lakiasiantuntija: ”Ei mitenkään poikkeuksellista”

Sekä vähemmistöyhteisössä että suomalaisissa medioissa nousi mylläkkä, kun västeråsilaiset vanhemmat päättivät keväällä haastaa Ruotsin valtion oikeuteen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Syyskuussa ihmisoikeustuomioistuin kuitenkin tuomitsi kanteen perusteettomaksi.

Asianajaja ja prosessioikeuden dosentti Markku Fredman on tehnyt töitä ihmisoikeuslainsäädännön kanssa lähes 30 vuotta. Hän on vienyt useita kanteita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joten monimutkainen prosessi on käynyt tutuksi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös ei hänen mukaansa ollut yllättävä.

– Niitä valituksia sinne tulee valtavat määrät, ja heillä on siinä sellanen esikäsittely, jossa ainakin jossain vaiheessa 95 prosenttia valituksista, yhden tuomarin tai muutaman tuomarin päätöksellä, katsottiin ilmeisen perusteettomaksi, Fredman toteaa.

Katso video, jolla asianajaja ja prosessioikeuden dosentti Markku Fredman arvioi, mitä tuomio Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta tarkoittaa.

Oikaisu: 'Euroopan ihmisoikeustuomioistuin' on käännetty virheellisesti 'EU-domstol'. Oikea käännös on 'Europadomstol'. Käännöksessä myös viitataan Euroopan ihmisoikeussopimukseen termillä 'mänskliga rättigheter i EU'. Oikea termi on 'Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter'.