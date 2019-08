Lasten- ja nuortenkirjallisuudella menee hyvin

Tällä viikolla viitisensataa asiantuntijaa kokoontuu kansainväliseen lastenkirjallisuustapahtumaan Tukholmassa: Congress of the International Research Society for Children’s Literature. Tapahtumassa keskustellaan aihepiirin tutkimuksesta ja trendeistä aina sunnuntaihin 18. elokuuta saakka.

Kotimaisuusaste ennätyskorkealla Suomessa

Suomessa julkaistiin viime vuonna lähes 600 lasten- ja nuortenkirjaa, jotka on kirjoitettu Suomessa. Se on noin puolet kaikista uusista lasten ja nuorten teoksista Suomessa, ja kotimaisuusaste on näin ennätyskorkea jo toista vuotta.

Uusissa kirjoissa usein tyttö tarttuu sankarina toimeen, kuten viime vuonna julkaistussa teoksessa Matilda pelastaa maailman, tai ovat rohkeita ja reippaita kuten Maija-hahmo kirjassa Ihana Maija.

– Kovia mutta herkkiä tyttöjä, tiivistää dosentti Mia Österlund Åbo Akademista.

Tutkijana hän muistuttaa, että vahvojen naisten trendi ilmenee muutenkin, esimerkiksi historiavinkkelistä, Minna Canthin juhlavuoden myötä.

Muumit ovat aina suosittuja

Kansainvälisessä lastenkirjallisuuden tutkijaseminaarissa on toki esillä myös monta kestosuosikkia eri kustantamoilta. Suomalaisista klassikoista silmään pistää Muumi, johon törmää heti tapahtumatilan aulassa. Mikä on Muumien salaisuus, miksi nämä kirjat aina löytävät uusia faneja?

– Varmaan se johtuu siitä, että ne ovat ajattomia. Niissä käsitellään semmoisia teemoja, jotka aina koskettavat ihmisiä, arvelee Alexander Kråkström, Förlaget-kustantamon myyntijohtaja.

Kråkströmin mukaan lastenkirjojen menekki näyttää hyvältä Ruotsissa.

– Tällä hetkellä se näyttää oikein hyvältä. Jos vertaa viime vuotta edeltävään vuoteen, kasvua oli koko lastenkirjamarkkinalla, siis lasten- ja nuortenkirjamarkkinoilla, 11 prosenttia.

Hän arvelee, että kasvu jatkuu, ja että kirjakauppojen uutuushyllyyn riittää tunkua jatkossakin.