Lastenkirjailija Sinikka Nopola menehtyi vaikeaan sairauteen

Sisaret Sinikka ja Tiina Nopola loivat yhdessä suomalaisen lastenkirjallisuuden supersuositut hahmot Risto Räppääjän sekä Heinähatun ja Vilttitossun.

Risto Räppääjiä on käännetty jo lähes 20 kielelle, esimerkiksi japaniksi, kiinaksi, turkiksi ja espanjaksi. Ruotsiksi Risto Räppääjä -kirjoja on kääntänyt Merit Wager, joka on työskennellyt myös mm. SVT:llä kääntäjänä. Uusin tämän sarjan kirja on vuonna 2016 suomeksi julkaistu Risto Räppääjä ja pullistelija.

Sinikka Nopola kuoli 67-vuotiaana vaikean sairauden johdosta.