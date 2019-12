Lennart Rohdin: ”Kouluvirasto rikkoo lakia opetussuunnitelman uudistuksessa”

Kouluvirasto haluaa poistaa opetuksen kansallisista vähemmistöistä Ruotsin yläasteen yhteisistä aineista. Sen sijaan opetusta haluttaisiin antaa jatkossa enää keskiasteella eli luokilla 4-6.

– Kyse olisi huomattavasti nuoremmista oppilaista, ja opetuksessa olisi kyse enää lähinnä siitä, mitä oikeuksia kansallisilla vähemmistöillä on. Opetuksen laajuus katoaisi, ja osaaminen kansallisista vähemmistöistä osana Ruotsin historiaa loistaisi jatkossakin poissaolollaan Ruotsin yhteiskunnassa, sanoo Lennart Rohdin.

Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa vähemmistökysymyksistä vastaavana virkamiehenä sekä hallituksen selvittäjänä. Lisäksi hän on ollut poliittisesti aktiivinen liberaaleissa.

”Kuulemisia pitäisi olla jo alkuvaiheessa”

Vähemmistöpolitiikan tuntija katsoo, ettei Kouluvirasto ole käynyt neuvonpitoa kansallisten vähemmistöjen kanssa riittävän aikaisin opetussuunnitelman muuttamisesta.

– Kansallisten vähemmistöjen edustajiin olisi pitänyt olla yhteydessä jo tämän työn alkuvaiheessa, jotta heidän panoksensa olisi saatu mukaan. Kouluvirasto on varmasti erinomainen esimerkki siitä, millainen osaamattomuus kansallisista vähemmistöistä Ruotsissa vallitsee, hän arvioi.

”Kouluvirasto rikkoo lakia”

Kouluvirasto järjesti kansallisten vähemmistöjen edustajille varsinaisen kuulemisen syyskuussa, kun opetussuunnitelman muutosehdotukset tulivat julki. Tämä on Rohdinin mielestä liian myöhäinen ajankohta.

– Lain vaatimukset neuvonpidosta edellyttävät, että vähemmistöjä kuullaan niin aikaisessa vaiheessa prosessia, että heidän panoksensa voi vaikuttaa myös tulokseen. Tässä tapauksessa vähemmistöjä on informoitu asiasta, kun työ on ollut jo valmis. Se on aivan väärä tie.

SVT: Katsotko, että Kouluvirasto on rikkonut lakia?

– Kyllä, Rohdin vastaa.