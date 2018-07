Muistisairauksia voidaan ehkäistä elämäntapoja muuttamalla

Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER) on ensimmäinen suuri tutkimus maailmassa joka osoittaa että liikunta, aivojumppa ja terveellinen ruokavalio voivat ehkäistä tai myöhentää myöhäisiän muistihäiriöitä. Tutkimusta on johtanut aivotutkija Miia Kivipelto Tukholman Karoliiniselta Instituutilta.

– Aina ei voi kokonaan ennalta ehkäistä muistisairauksia, mutta jos niiden puhkeamista voi lykätä vaikka vaan viisi vuotta, niin se tietää myös huomattavia säästöjä yhteiskunnalle, Miia Kivipelto selittää.

Ruoanlaittoa, ryhmäjumppaa ja neuvonantoa

Tutkimukseen osallistui 1260 suomalaista 60–77-vuotiasta joilla oli kohonnut muistisairauksien riski. Heidät jaettiin sattumanvaraisesti kahteen eri ryhmään. Ensimmäinen ryhmä (kontrolliryhmä) sai pelkästään vastata terveyteen ja elämäntapoihin liittyviin kysymyksiin, mutta muuten jatkaa elämäänsä normaaliin tapaan. Toinen ryhmä (koeryhmä) sai aktiivista neuvontaa ja toimintaa. Ryhmässä harjoitettiin esimerkiksi yhteistä ruoanlaittoa, ryhmäliikuntaa ja aivojumppaa. Heillä oli lisäksi tukena dietisti, fysioterapeutti, psykologi, sairaanhoitaja ja lääkäri. Kahden vuoden tutkimus osoitti että muistisairauksien riski oli 31 prosenttia korkeampi passiivisella kontrolliryhmällä, kuin aktiivisella koeryhmällä.

Kansainvälistä kiinnostusta

Miia Kivipelto vie nyt tutkimusta maailmalle. Heinäkuun puolivälissä hän esitelmöi muun muassa suuressa kansainvälisessä alan kongressissa Chicagossa. Iäkkäiden muistisairaudet ovat maailmanlaajuinen haaste. Lähes 50 miljoonaa ihmistä sairastaa jotain muistisairautta, yleisin on Alzheimerin tauti.

Vaikka tutkimus on herättänyt suurta kiinnostusta, niin sen käytäntöön viemisessä on oma haasteensa.

– Pohjoismaissa kestää jopa 15 vuotta ennen kuin tutkimustietoa hyödynnetään käytännössä. Tämä prosessi ei saisi olla yksittäisen tutkijan tai lääkärin vastuulla, tarvitaan enemmän yhteistyötä, Miia Kivipelto painottaa.