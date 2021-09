Nappulafutis hurjassa nosteessa kun nuorimmat harrastajat palaavat kentille

Nackan urheilukeskuksessa paukkuu pallo verkkoon kun Jarlabergs IF:n kahdeksanvuotiailla on harjoitukset. Lapsia on paljon. Yksi poikien joukkueen kovimmista maalitykeistä on Mischa Sanchez-Lövy.

-Minä treenaan, en koskaan anna periksi ja annan kaikkeni, hän kertoo.

-Minusta jalkapallo on paras peli, sanoo Julia Hörnberg.

-On kiva liikkua ja on hauskaa on kun mukana on kavereita koulusta, arvelee puolestaan Jennie Gammelgård.

Maaginen ikä

Suurella tekonurmella harjoittelee muiden joukossa myös monta ruotsinsuomalaistaustaista lasta. Nackan sadastatuhannesta asukkaasta noin joka kymmenennellä on suomalainen tausta. Kieltä ei enää tässä ikäluokassa osaa monikaan. Yhdistävä tekijä on pikemminkin jalkapalloharrastus. Se puolestaan oli pahimpaan korona-aikaan lamassa.

-Pelkäsin vähän miten laman jälkeen käy, löytävätkö kaikki takaisin, miettii seuran varapuheenjohtaja ja valmentaja Jesse Piisinen. Jalkapallon lisäksi hänet tunnetaan rap-artistina.

-Mutta nyt olemme täällä taas joukolla yhdessä treenaamassa.

Ruotsin jalkapalloliiton mukaan lähes joka toinen 9-vuotias poika ja joka viides samanikäinen tyttö pelaa jalkapalloa. Viisi vuotta vanhemmista tytöistä mukana on vielä lähes yhtä moni, mutta pojista enää runsas kolmannes.

-Se on maaginen ikä, tuo 14-15 vuotta. Siinä vaiheessa isot seurat alkavat värvätä parhaita pelaajia. Kaverit vähenevät eikä harjoitteleminen ehkä ole enää yhtä kivaa, sanoo Piisinen.

-Paras peli on jalkapallo koska mikä pelaan sitä, kiteyttää Nora Kåberg-Sjelin.

Leo Doforsin mielestä taas on hyvä koska samalla saa liikkua paljon.

-On kiva harjoitella kavereiden kanssa, arvelee puolestaan Esther Lindqvist.