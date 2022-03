Tukholman maanpuolustuskorkeakoulussa työskentelevän Käihkön ukrainalaislähteet arvioivat nyt sodan venyvän kuudesta yhdeksään kuukauden mittaiseksi.

Samalla on vaikea arvoida sitä, miten pahasti Venäjän armeija on epäonnistunut ensimmäisen kuukauden aikana. On myös mahdollista, että Venäjän alkuvaikeuksille annetaan liikaa merkitystä, arvioi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.