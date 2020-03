Ravintola- ja matkailualan etujärjestö Visita arvioi, että 25 000 alan työntekijää on jo joutunut tai joutuu lähitulevaisuudessa työttömäksi tai lomautetuksi. Hallitus esitteli torstaina 150 miljoonan kruunun tukipaketin, jonka tarkoitus on auttaa pienyrityksiä. Yksi vaikeuksissa olevista pienyrityksistä on Soili Vuolteenahon kahvila.

Katso video, jolla Soili kertoo tilanteestaan.