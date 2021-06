Politiikan tutkija ei usko uusiin vaaleihin

Politiikan tutkija Jaakko Turunen Södertörnin korkeakoulusta toteaa, että hallituksen kaatuminen on toki historiallista, mutta se on normaalia parlamentaristista demokratiaa. Turusen mukaan blokkipolitiikan aika on ohi ja nyt on aika päättää hallituksen tukipuolueiden roolista ja etsiä kompromisseja asiakysymyksissä.