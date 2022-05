Putinin trolleja tutkinut Jessikka: ”Mun täytyy edelleen katsoa missä liikun ja milloin”

Propagandaa, Venäjän käymää nettisotaa, sekä valeuutisia. Toimittaja Jessikka Aron kirja Putin Trollit käsittelee näitä aiheita ja julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 2019.

– Pidän sitä enemmän ja enemmän ajankohtaisena. Kun aloin tutkimaan Putinin trolleja ja heidän kansainvälistä toimintaansa, he olivat jo 2014 erittäin obsessoituneita Ukrainasta, sanoo Jessikka Aro.

Jessika Aro on itse joutunut trollien vihan kohteeksi. Hänen maineensa toimittaja on yritetty pilata levittämällä hänestä valheellista tietoa, hänet on myös uhattu tappaa. Häirinnän seurauksena hän joutui pakenemaan Suomesta ja hän on ollut osallisena useammassa oikeustaistelussa.

– Minulla on oikeus tehdä minun omaa journalistin työtä, mihin olen itse halunnut kouluttautua. Minusta on ihanaa tutkia Venäjän informaatiosodan käyntiä ja en todellakaan luovuta minkään oksettavien tai vastemielisten valeuutisten tai rikosten edessä.

”Propaganda on muuttunut entistä aggressiivisemmaksi”

Aro on seurannut Ukrainan tilannetta pitkään. Hänen mukaansa Venäjän propaganda Ukrainasta on kuulostanut samalta useamman vuoden ajan, mutta viime aikoina se on pahentunut entisestään.

– Se on muuttunut entistä aggressiivisemmaksi ja kunnon väkivaltaiseksi sota-ajan propagandaksi ja informaatiosodan käynniksi. Sen tarkoitus on herättää pelkoa ja vaikuttaa länsimaiseen ja kansainvälisen yhteisön päättäjiin.