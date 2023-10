Rakettimainen kasvu matkustusilmoitusten määrässä Suomesta Ruotsiin

Videolla Lauri Pullola Suomen ulkoministeriöistä kertoo, mistä suomalaisten matkustusilmoituksien määrä Ruotsiin tehtävistä matkoista on kasvanut merkittävästi lähiaikoina. Foto: Utrikesministeriet Finland/TT

Suomalaisten tekemien matkustusilmoitusten määrä Ruotsiin tehtävistä matkoista on lisääntynyt räjähdysmääräisesti viimeisen kuukauden aikana. Yleensä Suomen ulkoministeriö on samassa ajassa saanut korkeintaan muutamia satoja ilmoituksia, nyt niiden määrä on yli puolitoista tuhatta.