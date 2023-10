Raketökning i antalet reseanmälningar från Finland till Sverige

Under en månad i höstas gjorde 1600 finländare en reseanmälan för sin resa till Sverige. Det är det högsta antalet anmälningar som mätts, under en liknande period under de senaste tio åren.

– Antalet reseanmälningar kan fördubblas eller till och med mångdubblas snabbt om något händer och media rapporterar om det, säger Lauri Pullola på enheten för konsulära ärenden, vid Utrikesministeriet i Finland.

Finländarnas reseanmälningar till Sverige under tidsperioden 23.8-23/9. Foto: Atoosa Falsafi, graafikko SVT

Koppling till det försämrade säkerhetsläget

I mitten av augusti höjde Säkerhetspolisen, Säpo, terrorhotnivån från en trea till en fyra på den femgradiga skala som används för att klassificera hotbilden mot Sverige. Efter detta uppmanade Finlands ambassadör i Sverige finska medborgare att anmäla sina resor till Sverige.

Enligt Pullola är det ovanligt att finländare gör reseanmälningar till Sverige. Endast cirka 3 procent av alla registrerade resor har gjort det under de senaste tio åren.

– I förhållande till antalet passagerare är antalet reseanmälningar ganska lågt, säger Pullola.

Reseanmälningar från Finland till Sverige under de senaste 10 åren. År 2017 och 2023 sticker ut. Foto: Atoosa Falsafi, graafikko SVT

Senast antalet anmälningar ökade var 2017, efter terrorattacken i Sverige. Men Sverige är inget undantag när det kommer till att anmäla sin resa. Utrikesministeriet uppmanar att göra en reseanmälan oavsett vart man väljer att resa.

– Vi uppmanar i princip alla att göra en reseanmälan varje gång de åker på en resa. Det underlättar vårt arbete på flera plan, säger Pullola.