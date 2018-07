”Ruotsi on eksoottisin maa, missä olen käynyt”

Pohjois-Pohjanmaan Siikajoelta kotoisin oleva 58-vuotias transvestiitti ja romukauppias Markus Kuotesaho on noussut valtakunnan julkkikseksi Suomessa. Ylen Perjantai -ohjelmasta tuttu mies on Markus vs. maailma -sarjan myötä tullut tutuksi koko kansalle. Ohjelmassa Markus matkustelee eri puolilla maailmaa ja kommentoi asioita ja ilmiöitä täysin omana itsenään murrettaan puhuen ja voimasanoja viljellen. Yhtenä matkakohteena on Ruotsi ja Tukholma, jonne lähtö tuntui Kuotesashosta aluksi vastenmieliseltä

– Mua ei kyllä tosiaan yhtään huvittannu lähteä tänne Ruottiin, kun minä oon pitänny Ruottia vähän vastenmielisenä. No, ensinnäkin kun ne ei aikanaa Talvisodassa tulleet meitä pelastaan. Sehän se vähän kaivelee, Kuotesaho letkauttaa.

Posiitivisesti yllättänyt

Ruotsi-jaksossa Kuoteasho maistelee hapansilakkaa, käy turistiajelulla ja saunoo. Kuninkaalinnassakin hän vierailee, vaikka ei kuningasperheen edesottamuksia seuraakaan. Tukholmasta Kuoteasho muistaa jotakin sävähdyttävää.

– Ne kai parasta nähdä olivat ne ruottalaiset naiset, saatana. Joo, ei siellä muuta oikein ollut. Ne olivat parasta antia ehdottomasti, Kuotesaho summaa.

Lopussa kuitenkin kiitos seisoo, Kuotesaho on tehnyt Ruotsin kanssa sovinnon.

– Kyllä tässä on pitäny perua puhheensa. Mä oon jotenkin yllättäny, vaikka on naapurimaa niin en oo tienny, että tämä on tämmönen. Tämä on kyllä eksoottisin maa, missä olen käynyt, Kuoteasho ihastelee.