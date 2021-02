Ruotsiin pääsy tiukentui: Työmatkalaiset testiin kerran viikossa

Ruotsi ryhtyi lauantaina vaatimaan maahan pyrkiviltä negatiivista koronatestiä. Se saa olla korkeintaan kaksi vuorokautta vanha.

Haaparannan rajalla on otettu kuitenkin huomioon työmatkaliikenne maiden välillä. Suomesta Ruotsin puolella töissä käyville riittää, kun he esittävät negatiivisen testituloksen kerran viikossa. Testitulos on voimassa seitsemän vuorokautta.

– Toistaiseksi testaus on herättänyt hämmennystä. On kyselty esimerkiksi, kenen pitää mennä testiin ja miten kauan tulokset ovat voimassa, Päivi Koivupalo kertoo.

Suomen rajavartiolaitoksen mukaan liikennettä pohjoisen rajan yli on ollut vain murto-osa viime viikkoon verrattuna.